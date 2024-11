No último fim de semana, o piloto Túlio Patto encarou uma prova intensa na Fórmula HB20, realizada no Autódromo Velocity Time, em Iguaçu. Apesar dos contratempos mecânicos, Patto conquistou uma posição no pódio de sua categoria, finalizando em quinto lugar.

O início da etapa foi complicado, com problemas de câmbio que afetaram os dois treinos de sexta-feira. No primeiro, Patto não conseguiu completar voltas, e no segundo, teve apenas quinze minutos de pista. A equipe trabalhou rapidamente para substituir o câmbio, mas o sábado trouxe novos desafios. Na qualificação, ele usou o tempo para treinar e, largando da 13ª posição, conseguiu subir seis posições, terminando em 7º no geral e em 5º na categoria.

Pódio (foto: Foto Divulgação)

No domingo, com a inversão do grid, Túlio largou em terceiro. No entanto, um início difícil fez com que perdesse algumas posições, e sua tentativa de recuperação foi interrompida por um acidente que encerrou a corrida precocemente.