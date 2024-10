O Protagon é um evento intenso de desenvolvimento pessoal, com duração de 3 dias, em que serão trabalhadas as 5 principais áreas da vida: Carreira, Prosperidade Financeira, Relacionamentos (Amoroso e Familiar), Saúde Física e Mental e Espiritualidade. Uma carga emocional, técnicas de neurociência, dinâmicas de alta intensidade e conceitos de desenvolvimento pessoal para que você passe a viver na energia da prosperidade e abundância.



CEO do Grupo Virtus, Wendell Carvalho já faturou mais de R$ 250 milhões, somente na plataforma Hotmart, líder global em produtos digitais. Mais de 260 mil pessoas foram treinadas em todo o Brasil, totalizando atendimento em mais de 180 empresas. Wendell é o primeiro e único a atingir a marca de milhões em comissionamento, é o maior infoprodutor mundial da Hotmart.



Confira o que aconteceu com as mais de 50 mil pessoas que foram para o Protágono, 65% dos participantes indicaram um aumento de confiança e esclareceram para decisões financeiras, resultando em melhor gestão de recursos e investimentos em novos negócios, 70% dizendo uma transformação notando na capacidade de criar novas fontes de renda e alcançar maior estabilidade financeira após aplicarem as técnicas de mudança de mentalidade e eliminação de conversantes limitantes ensinadas no treinamento, 75% dos participantes afirmaram ter fortalecido suas relações familiares e amorosas, destacando que o treinamento, os ajudaram a melhorar a comunicação, resolver conflitos e fortalecer laços emocionais, 80% dos participantes mencionaram que, após o treinamento, conseguiram estabelecer e manter hábitos mais saudáveis, como exercícios regulares e alimentação balanceada, 65% indicaram uma redução significativa dos níveis de estresse e ansiedade , atribuindo as mudanças nas práticas de meditação e mindfulness sensibilizadas durante o treinamento, 60% indicaram que tiveram uma reconexão ou fortalecimento de sua espiritualidade, o que contribuiu para um maior equilíbrio emocional e harmonia nas relações pessoais.



São 3 dias para transformar completamente a sua vida confira mais informações abaixo:



Dia 1 (sexta-feira): RESSIGNIFICANDO :

O primeiro passo rumo à Vida Épica é dado logo no primeiro dia. É o momento em que você redefine as iniciativas que realizaram no passado, transformando cada uma delas em energia de ação massiva para usar no seu presente.

Ao final do dia, você estará livre para evitar que você viva uma vida em seus próprios termos.

Dia 2 (sábado): FORJANDO : O segundo dia é marcado pelo confronto entre o seu Eu do passado e o seu Eu do futuro. É quando você vai desenvolver o poder de forjar uma nova identidade para construir seu próprio destino – conservando apenas o que é sua por essência. Ao final do dia, você verá nascer o seu Eu Imparável.

Dia 3 (domingo): AVANÇANDO : No terceiro e último dia, você estará pronto para olhar para o futuro sob a ótica certa: com os olhos do presente. Receberá ferramentas práticas e objetivas para aplicar no seu dia a dia tudo o que aprendeu no Protagon.

Ao final do evento, você terá um mapa detalhado para alcançar tudo o que deseja ser e viver.



Acesse:



https://protagon.wendellcarval ho.com.br/



“ENCURTE O CAMINHO ENTRE ONDE VOCÊ ESTÁ E ONDE DESEJA ALCANÇAR” Wendell Carvalho

Assista



https://youtu.be/23MdEkFBYho?s i=NulfmaD1HxMo7FhT

