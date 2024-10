Após ser vítima de gostosofobia e se mudar de cidade por se sentir espiada por vizinhos, a influencer e criadora +18 Tuani Basotti revelou que foi surpreendida com seu perfil fake em um aplicativo de relacionamento. Porém, o mais chocante é que ela descobriu que um rapaz de 36 anos acreditava estar namorando com ela há 6 meses, pagando todas as suas contas.



“Um rapaz me mandou mensagem super desesperado querendo saber por que eu tinha apagado um outro perfil, que na verdade nem era meu. Sem entender nada, resolvi responder e investigar. Ele simplesmente achava que namorava comigo há 6 meses e nesse tempo pagou todas as contas do fake, desde aluguel até supermercado. Era golpe. Fiquei em choque, foi assustador", conta Tuani.



A influencer afirma que o golpista usava suas fotos públicas, das redes sociais, para manipular o rapaz. E passava contas bancárias diferentes, sempre com alguma desculpa. O rapaz acredita que perdeu cerca de R$ 40 mil com o golpe. A confusão ficou ainda mais séria porque o golpista teria usado inteligência artificial para simular a voz dela em conversas por áudio.



“Não foi só ingenuidade do rapaz, mas o golpista realmente pensou em todos os detalhes. Ele era convincente. Depois que descobri tudo, alertei meus seguidores e fiquei ainda mais chocada porque recebi outros relatos. Além disso, descobri que havia um grupo com meu conteúdo pirateado, tudo controlado pela mesma pessoa. Mais de 400 pessoas estavam ali achando que era um canal oficial. Ele faturou quase R$ 8 mil com isso", diz.



Tuani agora vai dar suporte para o rapaz vítima do golpe e promete entrar com uma ação conta as contas fakes. Ela ainda vai notificar as plataformas sobre os conteúdos pirateados e pedir providências sobre isso. "É um crime se passar por mim. Sou super correta e não gosto disso, sempre batalhei muito para manter tudo em ordem, nunca vou extorquir ninguém para conseguir nada. Estou assustada, a internet não pode ser terra de ninguém. Por esse motivo, meu advogado vai tomar tomas medidas cabíveis para colocarmos um basta nessas situações”, dispara.