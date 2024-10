Uma nova técnica com uso da toxina botulínica tem dado o que falar no mercado. A chamada Botox Boneca é uma técnica que vem ganhando espaço no setor por sua abordagem diferenciada e benefícios abrangentes. Esse método visa o relaxamento muscular específico da região do trapézio, proporcionando um efeito que vai além da estética e alcança o bem-estar.

“O Botox Boneca atua estrategicamente para suavizar a tensão na área do pescoço e ombros, promovendo um contorno mais harmonioso e relaxado. Esse procedimento é especialmente recomendado para pessoas que lidam com o estresse diário, que muitas vezes resulta em uma sobrecarga muscular nessa região. O resultado é uma aparência mais suave e descansada, prevenindo a formação de rugas e marcas de expressão”, explica Dra. Isrraela Massena, especialista em estética e harmonização facial.

Celebridades como a influenciadora Gkay já aderiram ao procedimento, o que reflete o crescente interesse por técnicas estéticas que também promovem o bem-estar. Além da transformação estética, o Botox Boneca também se destaca pelo alívio de dores e desconfortos relacionados à tensão muscular. Com uma aplicação minimamente invasiva, os resultados são rápidos e duradouros, oferecendo aos pacientes uma sensação de relaxamento e confiança em sua aparência.

A Dra. Isrraela Massena enfatiza a importância de que o procedimento seja realizado por profissionais qualificados, uma vez que uma aplicação incorreta pode comprometer o resultado e gerar efeitos indesejados por meses. Com o Botox Boneca, os pacientes podem desfrutar de uma fusão entre beleza e bem-estar, alcançando um equilíbrio saudável e esteticamente agradável.