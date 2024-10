Casado, empresário, mentor, escritor e sócio de cinco empresas. Foi em 2016 que sua vida tomou um novo rumo profissional após o trágico acidente aéreo da Chapecoense, no qual foi designado para a guarda fúnebre das vítimas e ali entendeu que precisava ressignificar todas as áreas de sua vida.

Não é preciso ir longe para entender que liderança, empreendedorismo e alta performance exigem desenvolvimento pessoal e profissional contínuo. A prática diária de autoconhecimento, disciplina e inovação garante crescimento e realização tanto nos negócios quanto na vida pessoal.

O que muitos não sabem é como lidar com essa sobreposição desses papéis. Só quem já teve que lidar com as incertezas e circunstâncias sabe como é importante olhar para esses contextos com clareza. “Minha trajetória é marcada pela resiliência e por uma busca constante por crescimento e resultados. Desde a infância, vendendo cocadas na rua, até liderar operações no Exército, cada experiência foi essencial para moldar quem sou hoje”, compartilha Cleiton Querobin, empresário e mentor.

Quando decidiu empreender, Cleiton foi guiado pelo desejo de impactar vidas e transformar negócios, desenvolvendo princípios de liderança que inspiram pessoas a buscar resultados tanto na vida quanto nos negócios.

Assim como o empresário, milhares e milhares de pessoas passam por dilemas e desafios diariamente que os impedem de progredir. E é justamente por isso que Cleiton não mede esforços para colocar em prática sua missão e propósito de vida, que é mostrar às outras pessoas que é possível prosperar sem sacrificar tempo e família ao longo da jornada.

“Antes, minha vida era marcada por incertezas e falta de direção. Hoje, vivo com propósito e clareza, liderando um movimento que capacita empreendedores a construírem negócios lucrativos, focados em crescimento e resultados, sem abrir mão do equilíbrio em todas as áreas da vida”, conta.