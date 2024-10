A influenciadora Maria Venture, de 24 anos, fez um desabafo nas suas redes sociais sobre a dificuldade de fazer novos amigos. Em vídeo publicado na noite desta terça (22), a influencer revelou ter desaprendido a socializar por conta da preguiça e, por isso, tem passado a maior parte do tempo sozinha em casa.



“Eu sou chata, tímida ou eu só cresci? Porque simplesmente eu não sei fazer novos amigos. Ao mesmo tempo que eu quero me conectar com novas pessoas, eu confesso que também tenho um pouco de preguiça disso. E não é porque sou egóica ou acho todo mundo desinteressante, é porque eu cresci e em algum momento o tópico ‘amizades’ ficou um pouco de lado na minha vida e hoje eu me encontro com no máximo 3 amigos de verdade, que eu vejo a cada 2 meses, e vivendo a maioria dos finais de semana sozinha em casa”, diz.



Apesar de se arrepender de ter chegado a esse ponto, a criadora de conteúdo diz que consegue fazer nada para que essa situação mude: “Porque além de eu ter me tornado uma adulta antissocial, eu me tornei também uma adulta tímida! Eu desaprendi a puxar conversa com alguém e quando isso milagrosamente acontece, eu consigo me abrir e ter papos incríveis, mas essa coisa de ter que pegar o contato, seguir no Instagram, trocar mensagens, marcar de sair juntos, pra aí sim criar um laço de amizade, aí já não dá pra mim. Mas eu juro que eu quero que isso mude e esse vídeo não é um pedido de socorro, porque eu que me coloquei nesse lugar. É só um desabafo mesmo”.



De acordo com a jovem, a falta de um ciclo social na sua vida é um dos principais motivos para essa dificuldade: “Sabe o que eu penso? Que se você está inserido num ciclo social, como escola, faculdade e trabalho, fica um pouco mais fácil de você fazer amizades. A convivência frequente faz com que você crie laços independente do nível, mas que não é o meu caso! Eu moro numa cidade um pouco longe, eu não faço nenhum curso, eu trabalho em casa, o único lugar que eu vou com frequência é a academia. Eu não sei nem o nome do carinha da recepção e ele parece ser tão legal. Eu acho que eu preciso de um ciclo social, mas eu não sei qual. Alguém tem uma sugestão?”.



Por fim, Maria Venture pondera a importância de estar sozinha, mas ressalta que a socialização é indispensável para a natureza humana: “Mas, de verdade, eu acho que ser adulto é isso. É você se blindar, aprender a se fechar um pouco pras pessoas, para se autoproteger. Isso faz parte, a gente quebra a cara mesmo com várias pessoas e tá tudo bem. Mas a gente não pode esquecer que uma das maiores graças da vida está na nossa capacidade de troca. Trocar palavras, sentimentos, experiências com outro ser humano, sabe? Seja no sentido amoroso e na amizade. E vale lembrar: uma coisa nunca vai suprir a outra. E é isso, hoje é domingo, ontem foi sábado, antes de ontem foi sexta e nesses dias eu fiquei sozinha em casa. Enfim, quero muito ter novos amigos”.