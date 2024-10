A Prado Comunicação, especializada em empresariamento artístico e gestão de carreiras, anuncia a chegada de dois importantes nomes ao seu portfólio: a influenciadora Nanda Carol e o ator Gabriel Santana. A expansão da agência, liderada por Gui Taschetti, representa um passo estratégico na ampliação de seu alcance e na diversificação de seu casting.

Gui Taschetti, CEO da Prado Comunicação, comentou sobre as novas adições: “A entrada da Nanda e do Gabriel traz um peso diferente para o nosso casting. São artistas com carreiras já consolidadas, e aplicaremos nosso método para potencializar ainda mais o trabalho deles. A Nanda é uma artista versátil, com grande potencial na moda e beleza.”

Gabriel Santana, conhecido por seus papéis em Chiquititas e Pantanal, celebrou a nova fase em sua carreira: “Estou muito feliz por fazer parte da Prado. Já conheço o trabalho do Gui há algum tempo e sempre admirei a forma como ele conduz as carreiras. Agora, sinto que é o momento certo para dar um novo passo e explorar novas oportunidades. Essa parceria representa uma nova fase para mim, onde quero me desafiar ainda mais e expandir meus horizontes como ator. Estou animado para ver até onde podemos chegar juntos.”

Além disso, Gui Taschetti destacou a parceria com Babi Muniz, que será representada comercialmente pela Prado Comunicação. “A Babi é uma artista e amiga de longa data, e estou honrado em representá-la comercialmente. Embora a gestão de sua carreira seja compartilhada com outras partes, confio no seu potencial e no impacto que ela pode ter”, esclareceu Taschetti.

Com essas novas contratações, a Prado Comunicação reafirma seu compromisso em oferecer suporte especializado e estratégias personalizadas para o sucesso de seus artistas, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado de entretenimento.