O apresentador Rodrigo Faro abriu o coração em um momento delicado de sua vida pessoal. Sua esposa, Vera Viel, passou recentemente por uma cirurgia de retirada de câncer, e Faro tem se mostrado um verdadeiro pilar de apoio em sua recuperação. Em um desabafo ao colunista Fabiano Moraes da UAI, ele expressou sua gratidão e fé, destacando a importância da família e sua confiança em dias melhores.

"Esses dias têm sido solicitados, mas estou 24 horas ao lado da Vera, cuidando dela e rezando muito. A fé em Deus tem sido fundamental para nós nesse momento", declarou o apresentador. Ele fez questão de fortalecer a força que encontra na espiritualidade, especialmente diante de uma situação tão sensível. "Acredito que o melhor é por vir. Deus nunca nos abandona, e sei que tudo isso vai nos deixar ainda mais fortes como família."

Rodrigo Faro também destacou a importância do amor e da união familiar neste processo de recuperação. "Estar perto de quem a gente ama faz toda a diferença. A família é nosso porto seguro, e é nos braços dela que a Vera está se recuperando", completou.

Vera Viel, que sempre manteve a descrição em relação à vida pessoal, está em casa após a cirurgia e conta com o apoio não apenas do marido, mas também das filhas e dos amigos próximos. Faro encerrou sua fala com uma mensagem de esperança: "Sabemos que Deus não está no controle de tudo. Esse é um momento difícil, mas tenho certeza de que sairemos ainda mais fortes."