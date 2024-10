A Dra. Roberta Lopes do Nascimento, psicóloga, destacou o impacto crescente da inteligência artificial (IA) no campo da psicologia. Com o avanço de tecnologias como aplicativos de monitoramento de humor e chatbots, o acesso ao atendimento psicológico tornou-se mais amplo, especialmente para aqueles em áreas remotas ou com dificuldade de mobilidade.

Contudo, a especialista alerta que, apesar dos benefícios, a IA não é capaz de substituir os profissionais de psicologia. "A empatia e a interpretação de nuances emocionais são habilidades humanas essenciais que as máquinas não conseguem replicar", afirma. Além disso, Dra. Roberta sublinha a importância de garantir a ética no uso dessas ferramentas, com foco na proteção dos dados dos pacientes.

A psicóloga conclui que a IA pode otimizar o atendimento, mas o papel dos psicólogos é indispensável para fornecer o apoio emocional completo e adequado aos pacientes.