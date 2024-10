Cjota, um dos grandes nomes da nova cena urbana nacional, se prepara para lançar o seu mais novo álbum de estúdio. Em exclusividade, o artista revelou os bastidores da produção, dividiu o processo para a escolha do nome, falou também sobre a montagem do projeto e as complicações enfrentadas até chegar ao resultado final.

“Primeiro eu pensei em colocar o nome “O Menino do Cabelo Rosa - pt 2”, porque faz exatamente um ano do lançamento do meu primeiro álbum, que ja ultrapassa 60 milhões de plays e foi muito importante na minha carreira. Junto com a minha equipe, pensamos bastante e por fim, definimos que será “Traumas e Vícios”, que fala sobre muitos temas que quero passar com esse trabalho. Foi um processo longo até aqui, tive alguns problemas na voz nestes últimos meses, que me impossibilitaram de gravar o projeto completo, precisamos reajustar datas, fizemos diversas reuniões, virei noite no estúdio com o produtor do álbum para chegarmos no resultado perfeito.”, diz Cjota

Em relação ao novo álbum, o rapper destacou algumas complicações normais que envolvem a produção de um projeto desta magnitude, que traz milhares de pontos que podem passar pelo público, mas que desgasta e exige muito do artista, para que a obra saia totalmente como o desejado.

“Existem mil coisas envolvidas que passam batidas para o público, mas que o artista e a produção percebem, e isso queima os meus neurônios (risos). Você vai dentro do conceito da obra, porque o álbum e algo mais concreto, que requer uma ligação especial. E um trabalho muito grande, a gente se doa muito, cria muita expectativa, nos frustramos, durante o processo muita coisa muda na nossa vida, no nosso olhar e isso reflete no que queremos lançar, e uma criação profunda e demorada”, explica.

Recentemente, Cjota lançou parceria com MC Daniel e Veigh, ultrapassando 10 milhões de visualizações em pouco mais de um mês de lançamento. O cantor que está em produção de seu novo álbum também esteve no TOP 50 do Spotify Chile, após o lançamento ‘misteriosa (xulinho)’, com o chileno Young Cid, que já atinge 7 milhões de streams nas plataformas de música.