Claudinei Gomes se destaca como uma autoridade no agronegócio, especialmente no que diz respeito à educação e capacitação no campo. Com um foco especial no Manejo BSF (Biosafety and Sustainable Farming - único método reconhecido pelo MEC no ramo da pecuária), ele tem ajudado produtores rurais a triplicarem sua produtividade, oferecendo soluções práticas que são tanto acessíveis quanto eficazes.

A sua trajetória não foi sempre marcada por sucessos. Anteriormente, ele enfrentou dificuldades financeiras e conflitos pessoais que testaram sua resiliência. No entanto, ao se encontrar no segmento da educação agrícola, redirecionou sua vida e, com isso, a prosperidade começou a chegar.



“Acredito que o conhecimento é a chave para transformar a realidade dos produtores rurais", afirma ele, destacando a importância de capacitar os agricultores de maneira sustentável.

Com uma abordagem baseada em conhecimento empírico, Claudinei desenvolveu métodos que são "baratos, simples e funcionais". Essa filosofia permite que pequenos e médios produtores implementem suas técnicas sem grandes investimentos, mas com resultados significativos.

Ao longo de sua carreira, ele conquistou diversos prêmios em torneios leiteiros, o que atesta a eficácia de suas práticas e seu comprometimento com a excelência.

Claudinei se vê como o "Criador do Método que Revolucionou a História do Pequeno e Médio Produtor Rural".

Para ele, a capacitação no meio rural é crucial e pode transformar a realidade de muitos agricultores que, assim como ele, buscam uma vida melhor.

“A educação é um instrumento poderoso que pode mudar destinos. Quando um produtor se capacita, não está apenas melhorando seus rendimentos; está mudando sua vida e a de sua família", explica.

Com sua visão e compromisso, Claudinei continua a inspirar e capacitar produtores em todo o Brasil, provando que o caminho para a prosperidade no agronegócio começa com a educação.