Jaquelline, ex-participante do BBB18, relembrou sua passagem pelo reality show durante uma entrevista ao Gringa Cast, podcast gravado em Orlando e apresentado por Renato Ray. Eliminada na segunda semana do programa, Jaquelline refletiu sobre sua trajetória e destacou o desejo de retornar à casa do Big Brother Brasil.

“Eu tenho muita vontade de fazer o BBB de novo, de pisar o pé naquela casa”, comentou. “Na época que participei, eu era muito nova e não entendia muitas coisas. Quando somos jovens, não ouvimos os pais e os conselhos”, reflete Jaquelline, que cinco anos após sua estreia no BBB, entrou em ‘A Fazenda’ e saiu campeã do reality.

Jaquelline também reconheceu a importância das lições que tirou da experiência. “Eu precisava perder naquele reality para aprender mais. Eu achava que sabia tudo, que era a dona da verdade, mas não era assim. Na vida, você tem que ouvir primeiro, pensar depois e refletir”, afirma a beldade.

A campeã de ‘A Fazenda’ ainda explicou como o tempo e a maturidade a transformaram. “Quando somos jovens, achamos que o momento é tudo, que não existe o amanhã. O tempo e a vivência vão amadurecendo a gente”, finaliza.

Crédito Divulgação