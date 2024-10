Durante sua participação no Gringa Cast, apresentado por Renato Ray, Ingrid Caravellas, ex-participante de A Grande Conquista, fez duras críticas a Liziane Gutierrez, com quem conviveu no reality show da Record. A ex-jogadora de vôlei comentou sobre a relação conturbada entre as duas, afirmando que Liziane teria demonstrado incômodo durante o programa.

Ingrid não poupou palavras e sugeriu que Liziane teria sentido inveja dela. "Rolou uma dor de cotovelo, né? Porque eu não fiz nada pra ela. Hoje em dia, eu nem chegaria perto dela, eu a atropelaria", disparou Ingrid, mencionando os olhares que a rival lançava durante o confinamento. Segundo a ex-atleta, Liziane parecia desconfortável com sua aparência e postura.

A ex-jogadora de vôlei também fez uma comparação direta entre as duas, destacando a diferença de idade. "Provavelmente, ela olhou pra mim e pensou: 'Caramba, essa mulher tem 55?' Porque eu estou mais inteira que ela.

Coloque-se do meu lado pra ver quem parece ter mais idade. Ela, com 38, já está bem acabada", concluiu Ingrid, em um comentário que gerou repercussão entre os fãs do reality.