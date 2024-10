Thiago Lavor Reis, um nome que ressoa na esfera empresarial brasileira como um visionário em vendas e tecnologia, personifica a fusão entre estratégia, inovação e determinação. Como CEO e fundador da Growth Machine, Reis trilhou um caminho singular, moldado por uma paixão precoce por vendas e estratégias de crescimento.

Natural do Rio de Janeiro e atualmente baseado em São Paulo, Reis construiu sua carreira sobre uma base sólida de educação acadêmica, com uma graduação em Administração e um MBA em Gestão de Projetos. Sua jornada começou de forma modesta como operador de telemarketing, onde logo descobriu seu talento e interesse em vendas.

O ponto de virada em sua trajetória ocorreu com a fundação da Growth Machine em 2018, um marco que não só definiu sua carreira, mas também inaugurou uma nova era no cenário empresarial brasileiro. Desde então, a Growth Machine tem experimentado um crescimento exponencial, registrando um aumento de 100% ao ano. Não apenas isso, mas Reis tem sido fundamental na transformação de empresas, ajudando 8 das 10 maiores empresas de tecnologia do Brasil a atingirem seu pleno potencial.

Sua metodologia inovadora, conhecida como "Demanda Infinita", não apenas revolucionou a abordagem de vendas, mas também democratizou estratégias eficazes para pequenas e médias empresas em todo o país. O livro homônimo, lançado por Reis, não só alcançou o status de best-seller na Amazon, mas também se tornou um guia indispensável para empreendedores e profissionais de vendas em busca de sucesso.

Além de suas realizações profissionais, Reis também se destaca nas redes sociais, onde acumulou um impressionante número de seguidores e engajamento. Com mais de 656 mil seguidores no Instagram, 86,7 mil inscritos no YouTube e um alcance de 18 milhões no Facebook, seu impacto vai muito além das fronteiras empresariais.

Mas a jornada de Reis não tem sido apenas de sucessos. Ele enfrentou momentos de adversidade, incluindo uma tentativa fracassada de empreender que resultou em uma dívida de 300 mil reais. No entanto, foi essa determinação inabalável que o levou a superar obstáculos e alcançar novos patamares de sucesso.

À medida que olhamos para o futuro, os planos de Reis são tão ambiciosos quanto inspiradores. Ele visa abrir capital na bolsa de valores e criar um fundo de investimento de 50 bilhões de reais, demonstrando sua visão audaciosa e sua confiança no potencial ilimitado de suas ideias e estratégias.

Thiago Reis não é apenas um líder empresarial, mas sim um catalisador de mudanças, um visionário que está moldando o futuro do empreendedorismo e das vendas no Brasil. Sua mensagem para os futuros profissionais é simples, mas poderosa: "O conhecimento que ainda não possui é o que separa você dos resultados que busca alcançar." Com essa mentalidade, Reis continua a inspirar e capacitar outros a alcançarem seus próprios níveis de grandeza.