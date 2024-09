Hugo Henrique inicia nova fase da carreira com o single "Dia 1", parceria com Murilo Huff

O cantor e compositor Hugo Henrique se prepara para lançar seu mais novo single de trabalho, intitulado “Dia 1”. A faixa autoral, que chega em uma parceria inédita com Murilo Huff, foi disponibilizada na última quinta-feira (26), em todas as plataformas digitais.

Hugo, autor de “Uma Ex”, grande sucesso na voz de Murilo, destaca que sempre sonhou em fazer uma parceria com o cantor, esperando pela música perfeita para concretizar esse desejo. “O Murilo é um cara que sempre admirei. Já tive a honra dele gravar algumas das minhas canções e agora realizei o sonho de ter uma música em parceria com ele. Já conversávamos sobre isso há um tempo, e quando decidi gravar este novo projeto, soube que era o momento certo para essa colaboração”, conta.

Murilo Huff, por sua vez, também não esconde sua empolgação com a parceria. “Se brincar, foi uma das melhores, se não for a melhor, música que escutei esse ano e estou tendo a honra de gravar. Tenho certeza que muita vai se emocionar com essa letra. Hugo é talentoso demais e tem um caminho lindo aí pela frente, tenho prazer de compartilhar esse momento nessa música que já é sucesso” declara.

Segundo Hugo, a inspiração para escrever a letra veio de uma história enviada por um fã durante uma interação na caixinha de perguntas no Instagram. “É um lançamento muito especial, estou bem animado. Quando soltei um trecho no TikTok, a música viralizou de maneira muito positiva", diz.