Dando sequência a uma série de lançamentos, a cantora baiana Tays Reis apresenta nesta sexta-feira (27) o seu novo singlet "Forte Eu Não Sou". A música, uma parceria com Symone Morena e Mayra, vocalista da Banda A Loba, explora a vulnerabilidade emocional e a dependência de estar com alguém, sentimentos comuns a muitas pessoas.

"Essa música é muito especial para mim porque, apesar de falar sobre uma pessoa que não se considera forte, ela carrega uma mensagem profunda de verdade e vulnerabilidade. Todo mundo, em algum momento, já se sentiu assim, e acredito que é isso que vai tocar o coração das pessoas", comenta Tays Reis sobre o lançamento.

A faixa, que segue a linha do arrocha, destaca a força das intérpretes, mulheres independentes e empoderadas, que estão reafirmando seu espaço no cenário musical. A produção fica por conta de Cássio Henrique, responsável por sucessos no gênero.

Sobre a colaboração com as cantoras, a artista destaca a importância da união feminina na música: “Fazer essa parceria com mulheres tão incríveis como Symone e Mayra, que estão ganhando seus espaços no cenário musical, é muito gratificante. Tenho certeza que o público irá se identificar.”, finaliza.