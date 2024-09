Samir Abras: De Belo Horizonte para o mundo da arte e música

Samir Abras, natural de Belo Horizonte, MG, é ator, cantor e multi-instrumentista em formação. Ele iniciou sua carreira no audiovisual aos três anos com sua primeira campanha na TV. Aos seis, começou a estudar teatro e, agora, aos doze anos, já acumula experiência em peças teatrais, séries, campanhas publicitárias, musicais, concertos e óperas.

Residente em Belo Horizonte, com residências alternativas em São Paulo e Rio de Janeiro, Samir é um amante de música, especialmente da música clássica. Ele também estuda canto lírico e erudito, integrando o Coral Infantojuvenil do Palácio das Artes em Belo Horizonte.

Além de atuar e cantar, Samir toca violão, teclado, piano e está aprendendo guitarra e violoncelo. Com grande interesse por esportes, natureza e animais, Samir continua estudando interpretação para TV e cinema, além de participar de workshops com renomados profissionais do setor.

Samir expressa sua visão sobre a arte com paixão: “Na arte eu posso ser eu com as minhas qualidades e defeitos. É onde eu me encontro, me solto, onde posso soltar minha imaginação. É onde eu me entrego sem medo. Meu propósito é mostrar que as pessoas podem ser felizes através da arte."