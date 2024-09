A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo registrou números históricos, consolidando-se como a maior edição dos últimos dez anos. Com 722 mil visitantes, um aumento de 9,39% em relação ao público de 2022, o evento aconteceu entre os dias 6 e 15 de setembro, no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi. Pela primeira vez, os ingressos para os dois finais de semana foram esgotados antecipadamente. As editoras participantes também comemoraram um expressivo aumento no faturamento.

Entre os destaques, estava Sophia Martins, empresária de sucesso no mercado imobiliário, autora e palestrante. Sophia autografou suas obras "Profissão Milionária: O Que Ninguém Te Disse" e "Mentes Milionárias: O Segredo dos Empreendedores de Sucesso". Além de ser reconhecida por seu trabalho como criadora de conteúdo digital, onde compartilha dicas sobre vendas, gestão de pessoas e atendimento de luxo, ela tem sido uma voz influente ajudando profissionais a aprimorarem suas habilidades.



“Que honra ter sido convidada para autografar meus dois livros na Bienal do Livro! Foi minha primeira participação como escritora nesse evento grandioso, e a experiência superou todas as expectativas. A Bienal é um dos maiores eventos literários da América Latina, reunindo milhares de leitores, autores e editoras em um espaço de troca, cultura e inovação. Estar lá autografando 'Mentes Milionárias' e 'A Profissão de Milhões' foi um marco inesquecível na minha jornada", declarou a autora.



Sophia ressaltou ainda o impacto global de suas obras: “Esses livros estão ultrapassando continentes, conquistando novos públicos e levando suas mensagens de sucesso e transformação para além do Brasil. Poder autografá-los neste evento literário tão grandioso, um dos maiores da América Latina, foi um marco nessa jornada de expansão global", disse.



Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), também celebrou o sucesso do evento: “Isso só reforça a importância da Bienal do Livro para trazer protagonismo ao livro e à leitura, que são os alicerces para uma sociedade mais democrática, justa e próspera.”