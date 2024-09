A UPA Taboão, gerenciada pelo Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória (INSV), vem se destacando pela qualidade do atendimento e pelo aumento significativo de sua capacidade sob a liderança do responsável técnico (RT), Dr. Kássio Andreoli. Originalmente projetada para atender 12 mil pacientes por mês, a unidade atualmente alcança 17 mil atendimentos mensais, mantendo a excelência e humanização dos serviços prestados.



Sob a gestão do Dr. Andreoli, a UPA Taboão conseguiu enfrentar o aumento da demanda sem comprometer a qualidade do atendimento. "Nosso foco é sempre garantir a eficiência, segurança e o bem-estar dos pacientes", afirmou o médico em entrevista. Ele destaca que a humanização do atendimento é uma prioridade, sendo essencial para a confiança que a população de Guarulhos deposita na unidade.

Além do sucesso da UPA Taboão, a organização gerencia outras unidades de referência, como a UPA alterosa , UPA norte e centro materno-infantil em Betim Minas Gerais. Seguindo o mesmo padrão de excelência e comprometimento, a UPA Betim também tem alcançado altos índices de satisfação entre os pacientes. Assim como em Guarulhos, a equipe de Betim foca na rapidez e qualidade do atendimento, evidenciando o compromisso do INSV com a saúde pública em diferentes regiões do Brasil.

Moradores da região têm notado uma melhora significativa nos serviços. "Fui atendida rapidamente e o médico explicou meu diagnóstico com atenção, o que me trouxe muita tranquilidade", relatou Maria Souza, residente do Jardim Paraíso. O compromisso da equipe médica, associado à liderança de Dr. Andreoli, tem sido fundamental para o sucesso da UPA Taboão, que continua a ser uma referência na saúde pública local.