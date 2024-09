A cirurgia de prótese de mama é um dos procedimentos estéticos mais populares, procurado tanto por razões estéticas quanto reconstrutivas. Com o avanço das técnicas cirúrgicas e dos materiais utilizados, cada vez mais mulheres têm optado por realizar esse procedimento para melhorar a autoestima e recuperar a confiança em sua imagem corporal. No entanto, a recuperação após a cirurgia é um período crucial que requer cuidados específicos para garantir um bom resultado e minimizar complicações.

Em entrevista, o cirurgião plástico, Valderi Vieira compartilhou orientações essenciais sobre a recuperação pós-operatória, esclarecendo dúvidas comuns e oferecendo conselhos para um processo de recuperação mais tranquilo e eficaz.

Segundo o Dr. Valderi Vieira, os primeiros dias após a cirurgia são os mais delicados. "É fundamental que a paciente siga rigorosamente as orientações médicas, que incluem o uso de sutiã cirúrgico, evitar esforços físicos e dormir em posição elevada para reduzir o inchaço", explica o cirurgião. Ele ressalta que o descanso é essencial para a cicatrização adequada e para evitar complicações, como o deslocamento da prótese.

Uma dieta equilibrada e a ingestão adequada de líquidos são vitais para uma boa recuperação. "Alimentos ricos em proteínas, vitaminas e minerais ajudam na regeneração dos tecidos, enquanto a hidratação mantém o corpo funcionando corretamente", orienta o Dr. Vieira. Ele também recomenda evitar alimentos processados e ricos em sódio, que podem aumentar o inchaço.

O especialista alerta para a importância de ficar atento a qualquer sinal de anormalidade, como dor intensa, febre ou vermelhidão exagerada. "Esses sintomas podem indicar uma infecção ou outros problemas que precisam de atenção imediata. Não hesite em procurar o seu cirurgião se algo parecer fora do comum", adverte.

Já o retorno às atividades cotidianas, ele conta que deve ser gradual. "Cada paciente tem um tempo de recuperação diferente, mas em geral, atividades leves podem ser retomadas após duas semanas, enquanto exercícios físicos mais intensos devem esperar cerca de seis semanas", aconselha o médico. Valderi enfatiza que forçar o corpo a retornar ao ritmo normal antes do tempo pode comprometer o resultado final da cirurgia.

De acordo com o cirurgião, manter o acompanhamento médico é fundamental. "O pós-operatório não termina quando você sai da sala de cirurgia. É crucial seguir todas as consultas de retorno para garantir que a recuperação esteja progredindo como esperado", afirma o cirurgião. Essas visitas também permitem ajustes no tratamento, se necessário, garantindo o melhor resultado possível.

“A recuperação após a cirurgia de prótese de mama requer paciência e cuidados específicos, mas seguindo as orientações do seu médico, é possível passar por esse período de forma mais tranquila e segura. Com a devida atenção aos detalhes e a orientação de um profissional capacitado, o sonho de um corpo mais harmonioso e a recuperação da autoestima podem ser alcançados com sucesso”, conclui.