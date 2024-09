Em um setor tradicionalmente dominado por homens, Roberta Gomez está quebrando barreiras e se consolidando como uma das principais líderes no mercado de produtos voltados para o público masculino. À frente da Maxviril Suplementos — responsável pelo sucesso do Maxviril Premium — e da clínica de estética masculina MaxMen, Roberta construiu um império em um nicho tradicionalmente masculino.

"Quando as pessoas pensam em marcas de produtos masculinos, é comum imaginarem um homem no comando. No meu caso, sou eu, uma mulher que idealizou e lidera esses negócios. Isso quebra um estereótipo muito forte no setor", afirma Roberta.

Nascida no interior da Bahia, Roberta enfrentou uma infância difícil antes de se mudar para São Paulo aos 17 anos. Trabalhando no telemarketing por 12 anos, o desejo de empreender sempre a acompanhou. O ponto de virada aconteceu quando ela enfrentou uma batalha contra o câncer de estômago. Determinada a não desistir, ela superou a doença e saiu ainda mais forte.

Com uma economia inicial, Roberta lançou a Maxviril Suplementos, que durante a pandemia lançou o Maxviril Premium, um suplemento para a saúde masculina que rapidamente se tornou o carro-chefe da empresa.

"O Maxviril Premium cresceu mesmo em um momento difícil para muitas empresas, e hoje empregamos 90 pessoas. As pessoas se surpreendem ao saber que uma mulher lidera uma marca masculina", diz Roberta. Além do sucesso com o suplemento, ela também fundou a MaxMen, clínica de estética masculina, que complementa o trabalho da Maxviril Suplementos.

Para Roberta, liderar nesse segmento não é apenas um desafio, mas uma forma de abrir caminhos para outras mulheres. "É raro ver uma mulher liderando nesse setor, mas estou aqui para mostrar que nós também podemos não só participar, mas liderar com sucesso", afirma.

Com planos de expandir suas marcas para farmácias e aumentar ainda mais sua presença no mercado, Roberta vê sua trajetória como um exemplo de superação e determinação. "Minha história é sobre ultrapassar obstáculos e encontrar oportunidades. Espero que inspire outras mulheres a acreditarem que podem conquistar qualquer mercado, inclusive o masculino", finaliza.