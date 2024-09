A Scarpa Intimates, sob a liderança da CEO Clara Funke, fez sua aguardada estreia na Paris Fashion Week, um dos eventos mais prestigiados da moda mundial. Reconhecida por sua abordagem inovadora no mercado de lingerie, Clara apresentou uma coleção ousada que combina sensualidade, conforto e sustentabilidade, redefinindo o conceito de moda íntima.



Scarpa Intimates faz estreia de luxo na Paris Fashion Week Divulgação

A coleção, desenhada para a mulher contemporânea, alia tecidos de alta qualidade a cortes que valorizam o corpo feminino de forma natural e elegante. Mais do que peças íntimas, as lingeries da Scarpa se destacam como itens versáteis, capazes de compor looks sofisticados para diversas ocasiões. "Nossa proposta é unir luxo e praticidade, proporcionando designs que refletem autoconfiança e empoderamento feminino", destacou Clara.

Além do desfile, a marca anunciou um documentário que acompanhará os bastidores dessa estreia, revelando os desafios e inspirações por trás da criação. Com sua entrada triunfal no cenário parisiense, a Scarpa Intimates consolida seu lugar como uma marca inovadora e promissora no mercado global de moda íntima.