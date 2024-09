Lucas Buda, ex-participante do "BBB24", tem aproveitado sua visibilidade pós-reality para apoiar uma causa importante no Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Embora sua ex-mulher, Camila Moura, esteja em destaque no reality show "A Fazenda", o foco de Lucas permanece em seu trabalho social.



O capoeirista, que já lecionou na ONG Luta Pela Paz, tornou-se embaixador da campanha "Esporte para PCDs, Esporte para Todos". A iniciativa visa arrecadar doações para a continuidade do projeto, que promove a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência através do esporte. "Infelizmente, os editais que financiavam o projeto para pessoas com deficiência aqui na Maré acabaram. E esse projeto corre o risco de fechar", afirmou Lucas.

Fundada em 2000, a Luta Pela Paz oferece diversas modalidades esportivas, como boxe, capoeira e judô, além de apoio educacional e social para as famílias da comunidade. Para contribuir com o projeto, doações podem ser realizadas diretamente no site da organização.