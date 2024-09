Na noite da última segunda-feira (16), estreou a 16ª edição de "A Fazenda", trazendo uma novidade que animou o público: o novo quadro de humor de Márcia Fu. Em seu retorno ao programa, a apresentadora e ex-atleta olímpica irá comandar o "Fuzenda", uma atração que promete acompanhar e comentar os acontecimentos do confinamento.

Em um VT exibido durante o programa, Márcia apareceu vestida de Chapeuzinho Vermelho, revendo os animais da fazenda, como galinhas e o pavão, que marcaram sua experiência no reality. Emocionada, ela relembrou a importância dessa conexão durante sua passagem no programa. "Foi essa parte [dos animais] que me segurou no reality. Eu me agarrei nos bichos e na natureza. Quando eu falava: ‘eu jogo com os bichos’, era verdade", afirmou.

Ao final do vídeo, Márcia apareceu fantasiada de ninja e deu uma prévia do que o público pode esperar do seu novo quadro no programa. “Olha, para o tudo! Um quadro na Fazenda é meu: Fuzenda! Como uma boa Queen, eu jamais poderia deixar de dar uma pescoçada ali dentro. Vocês vêm comigo? Vocês são rato [SIC] ou o quê? Bora comigo!”, brincou.

A apresentadora Adriane Galisteu também comentou o retorno de Márcia ao programa. “Na última temporada, essa gata deu o nome no celeiro de lendas. Vocês sabem de quem eu estou falando, da nossa ‘queen’, a Márcia Fu. Ela está de volta com aquele humor caótico que a gente conhece bem e se diverte”, disse.