Com a alta do dólar, as mamães e papais têm avaliado bastante se vale a pena viajar para o exterior para montar o enxoval dos bebês. Devido ao valor exorbitante da moeda americana, avaliada atualmente em cerca de R$ 5,50, muitos casais vêm repensando a possibilidade e acabam achando mais vantagem fazer tudo aqui pelo Brasil mesmo, especialmente pelas possibilidades de parcelar as compras.

Mas, para quem ainda não sabe, é possível economizar 100% com a hospedagem para viajar a Orlando, na Flórida, para a compra de enxovais de bebês. A MacroBaby é a única loja brasileira nos Estados Unidos a oferecer uma experiência completa para as futuras mamães e, agora, está relançando sua popular campanha de hotel grátis.

A partir de 9 de setembro de 2024, clientes que realizarem um enxoval no valor de 3 mil dólares ou mais na loja MacroBaby terão direito a três noites de hospedagem gratuita na cidade. “Essa iniciativa tem como objetivo facilitar a vinda dos nossos clientes a Orlando, proporcionando não apenas produtos de qualidade, mas também uma experiência inesquecível. Para aqueles que desejarem estender a estadia, é possível fazer o pagamento da diferença”, explica Richard Harary, CEO da gigante dos enxovais.