Você é um dos maiores influenciadores do Rio de Janeiro, da Rocinha, com milhões de seguidores. Como começou essa jornada digital?*

Comecei a criar conteúdos de rotina da minha vida cotidiana na internet com 16 anos de idade, em 2017 no YouTube. Em 2018 cheguei no Instagram um pouco depois da morte do meu avô, vítima de bala perdida na favela da Rocinha. Sempre fui criado pelo meu avô desde o meu nascimento e tiraram a vida dele, até hoje ficou por isso mesmo. Saíram diversas notícias na televisão e em jornais, a partir daí, pessoas começaram a me seguir por conta desse terrível acontecimento.

Comecei a criar conteúdos no formato de moda, estilo de vida e viagens em 2019 no Instagram e aos poucos fui ganhando mais visibilidade através desses conteúdos e crescendo cada vez mais, atualmente estou com 1,8 milhões de seguidores por lá, e em 2020 criei um perfil no TikTok com o objetivo de promover os mesmos conteúdos que eu faço no Instagram, e hoje eu tenho mais de 1 milhão de seguidores no TikTok.





*O que você acha que agrada mais o seu público atualmente?*

Sempre bate aquele pensamento “Será que esse vídeo aqui tá legal?” “Será que ele vai viralizar?” Nem sempre aquele conteúdo que é publicado na rede social viraliza, mas isso nunca foi um problema para mim. O importante é sempre manter a frequência e nunca deixar de postar. Existe todo um processo de criação de vídeo ou foto que eu produzo na internet. São horas de trabalho, algumas pessoas acham que é fácil, eu sempre digo que não é. Sempre estou buscando entreter o meu público de uma forma mais real, mostrando como foi, ou como está sendo o meu dia a dia através desses conteúdos, acredito que isso é uma forma de agradar a todos aqueles que me seguem e me acompanham de alguma forma.





*Hoje você faz campanhas publicitárias, viaja o Brasil. Já realizou algum sonho através do seu trabalho na internet?*

O meu trabalho na internet me proporciona muitas grandes coisas, uma delas é eu sempre estar viajando, criando conteúdos, fazendo o que eu amo. Isso para mim, é muito gratificante. Me sinto muito honrado e abençoado por Deus!





Vivemos no mundo virtual a era do cancelamento, onde pessoas são julgadas nas redes sociais. Já sofreu algum constrangimento ou situação inusitada na internet, com tantos seguidores? Qual o lado ruim de ser influenciador digital?

Temos que estar sempre em busca de ir além de novos conhecimentos, as pessoas hoje elas não querem saber se você tinha a intenção, mesmo com pronunciamentos, elas ainda preferem destilar o ódio através de comentários ou até mesmo em uma mensagem privada. E realmente, quem se sente ofendido com o pronunciamento errado de determinada palavra, pode ver a sua evolução com um tempo. Hoje precisamos ensinar as pessoas que devemos amar o próximo como Jesus nos amou, e não pelo fato da cor de pele, ou opção sexual. Somos seres humanos, e emitimos amor, então devemos evoluir no quesito de contextos como esses.





*Tem algum projeto para 2025? Se fosse dar um conselho para pessoas tentarem o sucesso como influenciador digital, qual seria?*

No próximo ano eu quero dar início a novas aventuras, novos objetivos, quero conhecer novos países, trabalhar ainda mais com aquilo que me identifico. Um conselho que eu dou para aqueles que me acompanham, tudo o que você sonha na sua vida é preciso de ação, se está difícil, não espere que as coisas venham de bandeja. Vai a luta, sai da zona de conforto. O céu não é o limite, além dele tem um universo sem tamanho, então o que custa ir além? Vai dar certo.