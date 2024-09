Beleza, autoestima e a busca pela nossa melhor versão. A beleza, muitas vezes, é vista como algo superficial. Mas, na verdade, ela reflete diretamente na saúde mental e pode ter um impacto em como as pessoas se parecem semelhantes e com os outros.

A partir dessa reflexão, o casal Natasha Ramos e Higor Guerim, idealizadores da marca Round Glúteo, definiram o trabalho realizado por eles há 6 anos que é sucesso entre famosas como Claudia Raia, Bruna Marquezine, Glória Pires entre outras.

A parceria como marido e mulher reverberou também nos negócios. Higor Guerim é o primeiro farmacêutico esteta (especialista em estética) do Brasil, e Natasha, como sua aluna, agita o mesmo caminho.Guerim, inclusive, foi um dos autores da Resolução do Conselho Federal de Farmácia 645, de 2017, que ampliou a execução de tratamentos estéticos para profissionais da área de farmácia.

A fachada de estar em primeiro lugar apenas uma vez não foi suficiente, já que o encontro de ambos fez surgir uma técnica pioneira no ramo da estética, o Round Glúteo. O método batizado pela Dra. Natasha trata flacidez e modela os glúteos ao utilizar um complexo de aminoácidos e bioestimuladores.

Com 5 clínicas Round Glúteo espalhadas pelo Brasil, oferecem tratamentos integrais para todo o corpo. São vários os procedimentos: botox, harmonização facial, rejuvenescimento corporal, tratamento para celulite e gordura localizada.

“Pensamos na saúde estética de forma integral, com um olhar 360º para o corpo. Oferecemos uma experiência completa, para que o cliente encontre a sua melhor versão. Mas, é importante lembrar que a beleza vai além da aparência. Envolva-se também como nos sentimos e como cuidamos de nossa saúde mental e emocional. Um equilíbrio saudável entre limitações pessoais e cuidados pode levar a uma maior felicidade e satisfação pessoal”, comenta Natasha Ramos.

As clínicas ficam nas principais cidades do país - Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília - e há planos de expansão pelo Brasil. A expansão internacional faz parte dos planos do casal, tanto que o termo “Round Glúteo” já foi patenteado nos Estados Unidos, Europa e Emirados Árabes.

“Começamos em 2019, um pouco antes da pandemia e o crescimento foi muito rápido. Chegamos a ter impressionantes dois anos de fila de espera porque não nos situamos como encaixar tanta gente na agenda. Utilizamos produtos de referência no mercado e priorizamos a escolha de parceiros e fornecedores de primeira linha. Aliar excelentes produtos com boas práticas e uma técnica revolucionária e que dá resultado é o segredo do nosso sucesso”, explica Higor Guerim, formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com especialização em genética humana e estética e mestrado em patologia, microbiologia e parasitologia.

A alquimia perfeita também está na forma de fazer a gestão da marca. Enquanto Higor está à frente da parte empresarial dos negócios, Natasha se concentra nos atendimentos e é uma “garota propaganda” do Round Glúteo, acumulando mais de 270 mil seguidores apenas no Instagram.

“Gosto de falar sobre o procedimento, sobre a técnica e adoro compartilhar cliques para deixar os clientes muito bem amparados através da boa comunicação que tenho com elas pelas redes sociais. É muito especial a nossa relação. Envolve muita confiança e complemento”, conclui Natasha.

Produtos licenciados

O processo de expansão da empresa envolve também a criação de produtos que potencializam os tratamentos a longo prazo. A Round Glúteo possui uma marca de chá nos sabores drenante, relaxante, energizante e tradicional. Também está para lançar uma linha de lingeries. Além disso, acaba de assinar uma parceria com a Renova para lançarem o Round Glúteo versão cosmético.

Sobre o Round Glúteo

Inaugurada em 2019, a clínica Round Glúteo decolou nos primeiros meses de funcionamento. A unidade primeira, situada em Curitiba, alcançou números recordes logo no início do funcionamento, fazendo 50 mil atendimentos todos os anos.

Referência no mercado de estética, a clínica é considerada pioneira no tratamento de glúteos no país. E oferece uma saúde estética integrada realizada a partir de tratamentos exclusivos, alta tecnologia e uma seleção de produtos premium.

Com planos de expansão pelo mundo, Dra Natasha Ramos e seu marido Higor Guerim já garantiram a patente do nome Round Glúteo nos Estados Unidos, Europa e Emirados Árabes.





Foto: Divulgação