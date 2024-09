Lukinhas traz a essência da comunidade para o Espaço Favela do Rock In Rio 2024. Tendo sucessos tanto como cantor, quanto como produtor e compositor, o artista participou de grandes trabalhos com Mumuzinho, Ludmilla, Gloria Groove e outros grandes nomes da música brasileira.





“Estar no Rock in Rio pra mim é mais que um feito para minha carreira, eu estar ali é dar voz a minha comunidade, olhar para cada menino preto que estará nesse show e lembrar a eles que é possível, sem dúvidas vou me emocionar muito.”, diz Lukinhas.





Recentemente, o artista lançou seu novo álbum, “Pagode Urbano #01”, projeto que estará presente no palco do festival, onde possui faixas como “Gingado Dela”, com Vitão, além de “Quatro da Manhã” e “Na Cama”.





Lukinhas falou sobre o planejamento rápido do show, lembrando de sua amiga Lourena, desejando uma boa recuperação e dedicando o show para ela. “Está sendo um desafio preparar esse show no Espaço Favela em três dias. Vai ser minha estreia no Rock In Rio e será uma honra representar minha amiga Lourena. Desejo só o

melhor para sua recuperação e quero dedicar especialmente esse show a ela.”





Lembrando de momentos da sua infância e sonhos que já teve, o cantor salientou o quão importante é estar em um festival deste tamanho, podendo representar quem veio de comunidade, assim como ele, buscando ser referência e dar voz para quem também sonha em estar alí.





“De onde venho sonhos como esses não parecem possíveis, não nos dão a oportunidade de sonhar tão alto, muitas das vezes não temos acesso a esses eventos, imagina sonhar que você será um artista que um dia cantará ali? É impossível. Estar ali representa muito pra mim, pros meus, pra comunidade de onde sou e pra todos esses garotos pretos que tem seus sonhos invalidados, e futuros desacreditados. Estarei ali representando não só o

pagode urbano, mas como todos esses garotos que sonham alto, e não é só sobre ser cantor e sonhar estar naquele palco ou festival, é sobre ter uma referência de um sonho realizado, algo que pra quem é preto, as vezes é anulado, não nos vemos nesses lugares.”





Somando mais de 150 milhões de streams no Spotify, Lukinhas possui grandes sucessos como “Pipa Voada”, “Posturada” e “Aperta Start”, além de ter participado na produção e composição de “Sintomas de Prazer”, “A Queda” e “Fé”, de Ludmilla, Gloria Groove e Iza, respectivamente.