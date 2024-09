Léo Roberto é a nova aposta na política de São Paulo

Empresário e defensor de causas sociais, Léo Roberto promete renovação na Câmara dos Vereadores

São Paulo se aproxima das eleições municipais de 2024, e entre os novos candidatos, Léo Roberto, do MDB, surge como uma opção promissora para a Câmara dos Vereadores. Aos 38 anos, ele é empresário, cristão, bacharel em Direito e pós-graduado em Sociologia e Política de Segurança Pública.

Léo Roberto tem uma longa história de dedicação às comunidades da cidade, com trabalhos voltados para o esporte, a inclusão de pessoas com deficiência e o saneamento básico, setores que ele acredita serem fundamentais para promover o bem-estar, além de abrir novas oportunidades para as comunidades carentes.

“Faz 20 anos que trabalho e colaboro com projetos sociais. Gosto muito de ajudar as pessoas. Minha motivação é acreditar que esse seja um dom de Deus na minha vida. Sou abençoado e consigo abençoar outras pessoas”, comenta o candidato.

Entre suas principais iniciativas, destaca-se o Projeto Sobre Rodas, que incentiva cadeirantes a praticarem tiro esportivo para participarem de competições. Além disso, Léo apoia o futebol amador, oferecendo suporte a times e garantindo espaços para treinamento, principalmente em comunidades onde não há locais públicos adequados para lazer.

Candidato pelo partido do prefeito Ricardo Nunes, Léo Roberto traz a perspectiva de renovação. Como afro-brasileiro e morador da Zona Norte da capital, ele conhece bem as dificuldades enfrentadas por muitas comunidades. Sua experiência e vontade de servir fazem dele uma aposta positiva para quem busca uma política mais próxima das necessidades reais da população.

“Acredito que, como vereador, posso expandir os projetos que realizo.

Vejo a política como uma extensão da minha missão de vida: servir ao próximo e lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva”, completa o empresário.

Para saber mais sobre as propostas acesse instagram.com/leorobertosp