Rafael Múrmura, jornalista e ex-policial, ganhou notoriedade ao denunciar influenciadores digitais que promoviam rifas ilegais. Entre os alvos dessas denúncias estão influenciadores como Nanam e Ramhon Dias. Múrmura afirmou que essas rifas eram parte de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas, o que resultou na prisão de alguns desses influenciadores. Segundo ele, Nanam tentou suborná-lo com R$ 1 milhão para que ele desistisse da denúncia [oai_citation:5,Jornalista que denunciou rifeiros baianos relata ameaças: 'Minha vida vai ser retirada' | Aratu On - Notícias da Bahia e dos baianos](https://aratuon.com.br/cidade/2024-09-06/jornalista-que-denunciou-nanam-e-ramhon-fala-sobre-ameacas-falou-que-vai-me-amassar-como-um-inseto/).

A investigação conduzida por Múrmura também revelou que outros influenciadores menos conhecidos estavam envolvidos no esquema. As rifas ilegais foram um dos principais mecanismos usados para encobrir a origem ilícita dos recursos, que ultrapassaram R$ 500 milhões, conforme investigações policiais [oai_citation:4,Jornalista que denunciou rifeiros baianos relata ameaças: 'Minha vida vai ser retirada' | Aratu On - Notícias da Bahia e dos baianos](https://aratuon.com.br/cidade/2024-09-06/jornalista-que-denunciou-nanam-e-ramhon-fala-sobre-ameacas-falou-que-vai-me-amassar-como-um-inseto/) [oai_citation:3,Deolane é acusada de tráfico de drogas por influencer e toma atitude, diz jornalista](https://tvprime.correiobraziliense.com.br/noticia/257876/celebridades/deolane-e-acusada-de-trafico-de-drogas-por-influencer-e-toma-atitude-diz-jornalista-08082024).

Além das denúncias contra Nanam, Múrmura também fez acusações graves contra Deolane Bezerra, associando-a a crimes como tráfico de drogas e organização criminosa, embora ela tenha aberto processos contra Múrmura por calúnia e difamação [oai_citation:2,Deolane Bezerra abre queixa contra influencer após acusação de tráfico | Metrópoles](https://www.metropoles.com/colunas/fabia-oliveira/deolane-bezerra-abre-queixa-contra-influencer-apos-acusacao-de-trafico) [oai_citation:1,Deolane é acusada de tráfico de drogas por influencer e toma atitude, diz jornalista](https://tvprime.correiobraziliense.com.br/noticia/257876/celebridades/deolane-e-acusada-de-trafico-de-drogas-por-influencer-e-toma-atitude-diz-jornalista-08082024).

Rafael Múrmura tem se posicionado fortemente a favor da realização de sorteios que estejam de acordo com a legislação brasileira. Ele defende que os sorteios e rifas, quando realizados dentro da lei, são legítimos e transparentes, mas se mantém vigilante contra aqueles que tentam burlar as regras. Múrmura está ativo em suas denúncias contra influenciadores que promovem rifas ilegais, ligadas a crimes como lavagem de dinheiro. Ele ressalta que sua missão é garantir que as práticas ilícitas sejam combatidas e que os envolvidos sejam responsabilizados legalmente [oai_citation:2,Jornalista que denunciou rifeiros baianos relata ameaças: 'Minha vida vai ser retirada' | Aratu On - Notícias da Bahia e dos baianos](https://aratuon.com.br/cidade/2024-09-06/jornalista-que-denunciou-nanam-e-ramhon-fala-sobre-ameacas-falou-que-vai-me-amassar-como-um-inseto/) [oai_citation:1,Deolane Bezerra abre queixa contra influencer após acusação de tráfico | Metrópoles](https://www.metropoles.com/colunas/fabia-oliveira/deolane-bezerra-abre-queixa-contra-influencer-apos-acusacao-de-trafico).

Sua postura firme e vigilância constante têm incomodado alguns influenciadores, que tentam evitar suas investigações. Múrmura continua a monitorar 24 horas qualquer atividade suspeita relacionada a rifas e sorteios irregulares.

Rafael Múrmura, conhecido por suas denúncias contra rifas ilegais e crimes envolvendo influenciadores, agora está envolvido na política como candidato. Ele decidiu entrar na disputa eleitoral em 2024, possivelmente aproveitando a visibilidade que ganhou com suas investigações e a postura de combate a práticas ilegais. O ex-policial e jornalista tem se destacado como uma figura que preza pela legalidade e justiça, o que pode ser uma das bandeiras de sua campanha política.

Inclusive Rafael Múrmura relatou que teve seu carro baleado em um incidente que pode estar relacionado às suas denúncias contra influenciadores envolvidos em rifas ilegais e esquemas criminosos. Ele revelou que, após expor esses esquemas, passou a ser alvo de ameaças de morte, inclusive de influenciadores como Nanam. Além das ameaças, o próprio Múrmura relatou que está sob constante risco devido à sua luta contra esses crimes, mencionando a necessidade de andar com seguranças após os ataques e tentativas de intimidação [oai_citation:2,Jornalista que denunciou rifeiros baianos relata ameaças: 'Minha vida vai ser retirada' | Aratu On - Notícias da Bahia e dos baianos](https://aratuon.com.br/cidade/2024-09-06/jornalista-que-denunciou-nanam-e-ramhon-fala-sobre-ameacas-falou-que-vai-me-amassar-como-um-inseto/) [oai_citation:1,Deolane Bezerra abre queixa contra influencer após acusação de tráfico | Metrópoles](https://www.metropoles.com/colunas/fabia-oliveira/deolane-bezerra-abre-queixa-contra-influencer-apos-acusacao-de-trafico).

