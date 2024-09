Nesta sexta-feira (06), a cantora e compositora Eloysa lança "Flor Do Mar", seu mais recente single do EP “Só Pra Te Amar”. Gravada em estúdio em abril de 2024, a canção foi composta por Eloysa e Henri Benatti, que também assinam a produção.

O single traz uma sonoridade que mescla ritmos latinos e caribenhos, refletindo temas como amor, sedução e feitiços de sereia numa noite de verão à beira-mar. “Flor Do Mar foi produzida com inspiração nos ritmos latinos e caribenhos, e conta sobre feitiços de sereia, aventuras de amor e sedução, numa noite de verão à beira-mar.”, comenta.

Confira:

A artista detalha o processo criativo da canção: “Essa música surgiu de uma mistura de sentimentos e memórias. Quisemos trazer a sensação de liberdade e paixão que só o mar consegue despertar. 'Flor Do Mar' é como um mergulho em águas profundas, onde o inesperado pode acontecer.”

Eloysa também fala sobre a escolha dos elementos musicais: "A escolha dos ritmos latinos e caribenhos foi essencial para criar a atmosfera que queríamos. Queríamos que as pessoas sentissem o calor, a energia e a leveza que esses ritmos carregam, como se estivessem vivendo sua própria aventura de verão."

A faixa é o segundo single do EP “Só Pra Te Amar”, que antecede o lançamento de “Vem Pra Mim” e segue o sucesso de “BPM”, a primeira canção divulgada do projeto. Além da música, “Flor Do Mar” chega com um videoclipe gravado em um clima paradisíaco na praia, sob a direção de Gabriel Hiroshi e com a fotografia assinada por Alexandre Soares.