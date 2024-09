Michele Carneiro, uma empreendedora com um olhar visionário, foi recentemente premiada pela IBIORG através da revista Caras por sua contribuição significativa ao mercado de casamentos. Sua missão? Transformar o sonho de muitos em realidade, ao mesmo tempo que enriquece os fornecedores e profissionais da área.

Com o desejo de transformar o mercado de casamentos, ao lado do seu esposo e sócio Bruno Carneiro, surgiu a Weddingfy, uma plataforma inovadora que nasceu nos EUA. O objetivo é simples, mas poderoso: conectar noivos, fornecedores e profissionais de forma eficaz, trazendo praticidade e segurança ao planejamento de casamentos além de gerar profissionalização e demanda para fornecedores que queiram escalar seus negócios .

Em um cenário onde a organização de um casamento pode ser um desafio, a plataforma se destaca por oferecer uma solução completa que centraliza todas as etapas do processo. Ao reunir em um só lugar uma vasta gama de serviços e produtos, facilita a vida dos noivos, que podem acessar tudo o que precisam para o grande dia com apenas alguns cliques. Desde a escolha do local até a contratação de fotógrafos, decoradores e fornecedores de buffet, a Weddingfy se propõe a ser uma verdadeira ponte entre as expectativas dos noivos e as ofertas do mercado.

Além de beneficiar os noivos, a Weddingfy também se apresenta como uma vitrine para fornecedores e profissionais do setor. Com ferramentas que permitem a divulgação de serviços de maneira atrativa, os fornecedores têm a oportunidade de alcançar um público maior e diversificado, aumentando suas chances de fechar negócios. A plataforma não apenas promove a conexão, mas também proporciona recursos de gerenciamento que ajudam os profissionais a otimizar suas operações e atender melhor os clientes.

A chegada da Weddingfy ao Brasil representa uma evolução significativa no mercado de casamentos, que é notoriamente competitivo e dinâmico. Ao integrar tecnologia e inovação, a Weddingfy promete não apenas atender às necessidades do presente, mas também moldar o futuro do mercado de casamentos.

Em suma, a Weddingfy é mais do que uma plataforma; é um movimento em direção à modernização do setor de casamentos. Com sua visão de conectar pessoas e simplificar processos.

“Estamos prontos para deixar sua marca na história dos casamentos, ajudando a transformar sonhos em realidade de forma prática e segura.” Relata Michele.