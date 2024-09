Santos Festival Geek anuncia data e local com entrada gratuita

Um novo local, uma nova história para contar. A 6ª edição do ‘Santos Festival Geek’, o maior evento de cultura pop gratuito do País, será recheada de novidades, a começar pela data e local: de 20 a 22 de setembro, no Parque Valongo, o mais novo point turístico e cultural de Santos.

Organizado pela Secretaria de Cultura (Secult), o Festival reúne anualmente dezenas de atrações dos universos geek, games, séries, cinema, cosplay, entre outros. Em 2023, 85 mil pessoas compareceram a mais de 100 atividades gratuitas.

Este ano, os 2,4 mil m² do novíssimo Parque Valongo serão transformados no maior ‘QG geek’ do Brasil, com palco principal, artist’s aley (beco dos artistas), espaço para games, feira geek, espaço kids e praça de alimentação. Isso sem falar em outras áreas que serão especialmente criadas para o novo local.

Aos pés da 'Gigante de Santos', nome da roda-gigante de 32 metros, o público poderá curtir quase 30 horas de programação gratuita. E os primeiros convidados já estão confirmados.

O comediante e apresentador Danilo Gentili baterá um papo com a galera, assim como o cartunista e editor Mário César, seis vezes vencedor do Troféu HQ Mix. Também marcarão presença ‘A Batatinha Fantasma’, projeto de histórias em quadrinhos criado pelo casal de cartunistas Carol Borges e Filipe Remédios, que retratam através de tirinhas as aventuras cotidianas da vida a dois.

O time de dubladores já está escalado com Carol Crespo, a voz de Shuri e Lady Gaga; Marco Antônio Abreu, que dubla inúmeros personagens do cinema, TV e games, incluindo o Patrick do desenho Bob Esponja; e Raphael Marques Rossatto, conhecido por emprestar a voz para Flynn Rider nas canções de Enrolados da Disney. Hélio Ribeiro Silva, dublador dos atores Robert De Niro, Joaquin Phoenix, Kevin Costner, entre outros, também estará presente.

O cartunista Will Leite, vencedor do Troféu HQ Mix; a roteirista Regiane Braz e o quadrinista Jefferson Costa já confirmaram participação, além de Bianca Sakai, especialista no universo nerd.

Do mundo dos reality shows, a convidada confirmada é Karen Bacic, que participou da 3ª temporada do programa ‘Casamento às Cegas’, da Netflix.

Durante os próximos dias, é possível conferir outros convidados e muitas novidades por meio do perfil no Instagram @festivalgeek. O Santos Festival Geek é uma realização da Secretaria de Cultura.