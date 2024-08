Luciana Gimenez está enfrentando um caso de crime virtual. A apresentadora registrou um boletim de ocorrência na tentativa de solucionar o problema. Segundo informações, uma conta no Instagram está utilizando a imagem e a voz de Luciana, por meio de um vídeo criado com inteligência artificial, para promover descontos em roupas, acessórios e calçados da marca de luxo Prada.

A coluna da Fábia Oliveira teve acesso exclusivo ao boletim registrado por Gimenez em 25 de agosto. O documento revela detalhes do crime de estelionato, destacando que a página envolvida, chamada "Outlet Brazil", utilizou um vídeo falso da apresentadora para divulgar os produtos. Luciana esclareceu que não possui nenhum vínculo com o perfil em questão e que nunca produziu tais conteúdos.

A equipe jurídica de Luciana Gimenez já foi acionada para adotar as medidas legais necessárias. Os advogados da apresentadora também estão tentando estabelecer contato com a Meta, empresa responsável pelo Instagram, solicitando que a rede social tome providências, pois além da artista, outras pessoas estão sendo prejudicadas ao acreditarem no conteúdo enganoso.

Em declaração à coluna de Fábia Oliveira, Luciana descreveu a situação como uma prática fraudulenta. “A tecnologia, quando bem usada, pode levar a humanidade a evolução, mas pessoas de mal caráter tem usado a inteligência artificial para praticar crimes. Estou sendo vítima de um crime, onde minha imagem e voz, com áudio criado por IA, falam de promoções e bazar, de uma marca de luxo, que não estão acontecendo. Não acreditem, é um golpe!”, alertou.

A apresentadora acrescentou: “Essas pessoas são criminosas e eu, junto ao meu corpo jurídico, estamos tomando as medidas legais. Conto com a ajuda da Meta para tirar essas publicações do ar”.