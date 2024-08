Izaias Pertelly, CEO da Blue, está revolucionando o setor de saúde no Brasil com sua startup, uma health tech sediada na Bahia. A Blue registrou um impressionante crescimento de 1.700% em 2023, consolidando-se como uma das principais empresas de saúde digital do país. Com faturamento mensal de 32 milhões de reais, a empresa projeta ultrapassar 400 milhões de reais em 2024.

A Blue, conhecida por suas soluções digitais inovadoras para o monitoramento contínuo da saúde, atrai mais de 10 mil novos clientes mensalmente. Recentemente, firmou uma parceria estratégica com a maior operadora de planos de saúde do Brasil, expandindo sua presença nacional e oferecendo uma experiência de saúde mais integrada e personalizada.

Pertelly, que fundou sua própria empresa de consultoria ao perceber as lacunas no setor, transformou a Blue Health Tech em uma referência no mercado nacional em menos de dois anos. Ele destaca a importância de cuidar da saúde preventiva: "Nosso desafio foi ser uma empresa que cuida da pessoa também enquanto ela está saudável".

Em 2024, a Blue Health Tech lançará o Blue 360, um produto que une atenção primária a soluções tecnológicas para acompanhar a saúde dos beneficiários 24 horas por dia. A empresa também introduziu no Brasil a primeira cabine de teleatendimento, capaz de realizar mais de 18 exames e consultas, aguardando validação da Anvisa.

Apesar do cenário desafiador no mercado de planos de saúde, Izaias Pertelly acredita que o objetivo de faturar 400 milhões de reais é viável. "Estamos crescendo proporcionalmente ao ano passado, ou até mais", afirma. Para ele, o maior desafio é ganhar reconhecimento como uma empresa séria e inovadora, algo que ele vê como essencial para o futuro da Blue.