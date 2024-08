Pepê Figueiredo lança "Tercinho", com participação de Ícaro e Gilmar

Nesta sexta-feira (23), Pepê Figueiredo apresenta "Tercinho," nova música que faz parte do seu projeto audiovisual "Cavalgada do Pepê." Com a participação da dupla Ícaro e Gilmar, a faixa foi gravada em Goiânia, Goiás, em janeiro de 2024, e integra um projeto mais amplo - que também inclui colaborações com Zé Ricardo e Thiago, Humberto e Ronaldo, Marco Brasil Filho e Jefferson Moraes.

Pepê Figueiredo, que se tornou uma figura proeminente no universo agro com sua carreira de criador de conteúdo e mais de 600 milhões de visualizações no YouTube, está expandindo sua influência para a música sertaneja.



Recentemente, enfrentou a perda de seu cavalo, “Embaixador,” um desafio que afetou profundamente sua vida. No entanto, Pepê continua firme em sua trajetória musical, conectando seu trabalho ao mundo rural e seus valores.



A música "Tercinho" narra a história de uma jovem que troca a vida urbana por um estilo de vida rural, influenciada pelo amor de um fazendeiro. Ela deixa para trás itens de luxo e adota a simplicidade do campo, representada por botas, cinto e um tercinho de Nossa Senhora.

Sobre o lançamento, Pepê comentou: “‘Tercinho’ é aquela música que mostra como o amor transforma tudo. A menina que era cheia de marra na cidade agora trocou tudo por uma vida simples no campo, e eu acho que muita gente vai se identificar com essa história. Foi muito especial fazer essa parceria com o Ícaro e Gilmar, porque eles trouxeram a energia certa pra essa faixa. A gente tá muito animado pra ver a galera cantar junto!”