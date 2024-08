Não é novidade que o jovem cirurgião mineiro Filipe Jaeger, sempre esteve à frente e lidera projetos disruptivos no ensino em saúde.

Filipe é o fundador e CEO da Maxillofacialtips, uma das maiores referências no ensino cirúrgico do mundo (com centenas de milhares de alunos formados), sócio-diretor do ITC-BH, o maior e Instituto de Treinamento em Cadáveres (ITC) frescos da América Latina e Head de diversas outras empresas na área de tecnologia.

Agora, Filipe assume uma nova posição de destaque, como CEO da rede ITC-Brasil, uma vertical pertencente ao Grupo Kefraya. Hoje, liderada pelos grandes empresários, Dr. Mohamad Hussein Abou Wadi (sócio e CEO) e Chaim Zaher (presidente do grupo SEB).

Filipe Jaeger Acervo Pessoal

Além disso, Filipe irá capitanear junto ao grupo, outros grandes projetos que envolvem a Graduação e a Pós-graduação médica e odontológica em todo o Brasil e exterior.

Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Filipe Jaeger é especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Mestre, Doutor e Pós-doutor pela UFMG, autor de três best-sellers e é considerado um dos maiores expoentes do ensino médico-odontológico brasileiro. Com quase 40 mil seguidores no Instagram, ele compartilha os bastidores da sua rotina nas redes sociais. Ainda, suas páginas profissionais acumulam mais de 700 mil seguidores em múltiplas plataformas