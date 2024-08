No dia 26 de agosto de 2024 o João Gondim, tubarão do mercado imobiliário irá abrir a oportunidade de você se tornar um investidor no fundo de investimentos imobiliários TUB3.



Este fundo contem os empreendimentos com altíssimo VGV da carteira de incorporações do João Gondim, que você poderá investir com segurança com cotas a partir de R$ 1000,00 reais.



A reunião de apresentação do empreendimentos será feita pelo João Gondim no dia 26 de agosto as 17h pelo Zoom. Nesta reunião conhecerá melhor os empreendimentos e como fazer parte do fundo.



João Gondin CEO da Alpha Inco com mais de 20 anos no mercado imobiliário + 1,1 Bilhão em VGV + 1.200 unidades lançadas e vendidas.

Invista com quem acumula resultados internacionais há mais de 3 décadas.

“Real Estate Development por Harvard”

“Real Estate Investiments pelo MIT”

“Especialista em Incorporações imobiliárias pelo INSPER.”

