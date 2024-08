Antes conhecidos por suas performances em batalhas de rimas e por cantar em igrejas, ele agora conquista as paradas de sucesso no Chile e no Brasil com o lançamento do single ''misteriosa (xulinho)'', em parceria com o chileno Young Cister, marcando uma nova fase em sua carreira, agora com reconhecimento internacional.

O sucesso de CJota nao aconteceu do dia para a noite. O cantor começou sua jornada musical nas batalhas de rima e nas igrejas, onde ganhou notoriedade pelo seu talento. A mistura de suas experiências contribuíram para moldar seu estilo único, que combina mensagens de fé com a crueza das ruas. Sua bagagem como artista fez com que CJota se destacasse na cena urbana brasileira, abrindo caminho para o que viria a seguir.

O single, que mistura ritmos brasileiros e latinos, rapidamente conquistou os ouvintes dos dois países, alcançando top charts do Chile. A faixa não só alcançou o topo das paradas no Chile, como também entrou nas principais playlists de streaming do Brasil. Esse sucesso reflete a crescente popularidade de CJota e a aceitação de sua música internacionalmente.

CJota esta abrindo novas portas para artistas da música urbana brasileira no cenário musical internacional. Sua trajetória e um exemplo inspirador de como 0 talento e persistência podem levar a grandes conquistas. A colaboração ajuda a fortalecer os laços culturais entre o Brasil e a América Latina, em geral.

De cantor das ruas a artista reconhecido globalmente, CJota consolida sua posição como uma das vozes emergentes na América Latina. O resultado do lançamento reforça a mensagem de superação e sucesso dentro do cenário musical urbano brasileiro. Com muita persistência, dedicação e talento, os sonhos podem ser transformados em realidade.

O mineiro acumula quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 36 milhoes de visualizações no YouTube. Seu primeiro álbum foi um sucesso estrondoso, colocando seu nome como uma das grandes promessas da musica urbana nacional e alcançando 2,2 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas. Atualmente, já ultrapassa 60 milhões de plays.