A passagem do artista plástico Gerson Fogaça, pela cidade de Havana, em Cuba, onde ao lado do Sandro Tôrres, inaugurou para visitação do público a mostra “De-construcción”, também permitiu um encontro com o amigo cubano Pedro Juan Gutierrez, que recentemente expôs com o brasileiro na cidade de Miami (EUA).

Entre uma conversa e outra, além de matarem a saudade, os amigos aproveitaram para discutirem novos projetos, entre eles, um documentário sobre artes visuais, com destaque à sinergia existente entre as escolas artísticas brasileira e cubana. De acordo com Malu Cunha, produtora executiva do brasileiro, o projeto deixou de ser embrionário e passou a ganhar uma concepção após esse importante encontro.

“Essa visita foi muito importante para alguns detalhamentos das ideias existentes. Agora contaremos com alguns encontros importantes para definições referentes ao projeto’, explicou a produtora. Ainda, em Havana, o artista plástico recebeu amigos e público em geral, no Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de La Havana, na noite do último sábado (10), para abertura da mostra “De-construcción”, em cartaz no espaço até o próximo dia 10 de setembro.