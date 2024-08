O cantor mineiro Lucas Pretti lança na próxima sexta-feira o single ''Viciado em Viver'', acompanhado de um clipe intimista gravado pelo próprio artista e seus amigos durante uma viagem. A faixa Indie Pop chega celebrando a liberdade e o presente de viver o ''aqui e agora'. Apaixonado por conhecer o mundo, o mineiro de 22 anos mora longe da família, em São Paulo, e fala da importância de transmitir suas vivências em seu trabalho artístico.

''Em São Paulo, minha família são meus amigos e eu gosto de estar acompanhado, ter pessoas comigo construindo minha história. Isso também reflete na vontade de fazer uma linha do tempo com a minha discografia. Eu quero poder olhar pra trás e falar: Nossa, eu lembro da época de ''Viciado em Viver'', realmente estava vivendo muito. O objetivo é sempre tentar fazer com que as músicas sejam um reflexo da fase de vida que eu tô.'', conta Lucas Pretti.

Enquanto seu lançamento anterior explorava a dor de um amor não correspondido, ''Viciado em Viver'' mergulha em histórias sobre viver intensamente, aproveitando momentos com os amigos, diversão e flertes. A faixa Indie Pop marca a nova fase do artista antes do lançamento de seu primeiro álbum.

''Somos muito jovens, sabe? E isso não é especificamente pra mim, é pra qualquer pessoa. Acho que as pessoas acabam se desgastando muito, complicando tudo. Só vai, só vive, e chegando lá você decide. Se não tiver bom, você volta. É essa energia que eu quero passar: vá viver!'', completa Pretti.