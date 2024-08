Gardênia Cavalcanti, apresentadora da Band Rio e madrinha das ações sociais do Santuário Cristo Redentor, celebrou seu aniversário com uma festa luxuosa no Fairmont Rio. O evento, repleto de glamour, reuniu amigos, familiares e grandes nomes da sociedade carioca em uma noite memorável. Conhecida também como musa da Grande Rio e embaixadora da Lulean, Gardênia preparou um ambiente sofisticado para receber seus convidados, que foram surpreendidos pela atenção aos mínimos detalhes.

A apresentadora também revelou que convidou quase 400 pessoas. "Foram 376 convidados confirmados no meu aniversário. Infelizmente alguns amigos de São Paulo não conseguiram estar presente".

A celebração foi assinada por Juliana S. Costa, transformou o Fairmont Rio em um cenário deslumbrante, enquanto a MD2 Leds cuidou da iluminação, som e cenografia, criando uma atmosfera mágica. As atrações, incluindo performances da escola de samba Grande Rio, do DJ Leandro Mendes, Serjão Loroza, e um cover de Elvis, garantiram o sucesso da festa, que foi um verdadeiro espetáculo de sofisticação e alegria.

Em entrevista, a apresentadora da Band relembrou a aquisição do carro de Hebe Camargo e esclareceu como conseguiu comprar esse item: "Comprei o carro da Hebe, que foi feito pela Mercedes com itens exclusivos para ela," contou

De acordo com Gardênia ela conseguiu adquirir esse bem devido a sua amizade com o filho de Hebe, Marcello Camargo: "O Marcello é um grande amigo, ele sempre está comigo e isso é um presente para mim, sabe?Eu sempre fui apaixonada e inspirada na mãe dele,"esclareceu.