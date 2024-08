Vitor está em seu Terceiro Mandato como Deputado Federal trazendo consigo uma trajetória marcada por dedicaçao trabalho àrduo e amor no que faz. Vitor Lippi 65 anos é ex-prefeito da sua cidade natal, Sorocaba, do ano de 2005 até 2013, casado com a Médica Denise Nóvoa Gomes Lippi. Lippi é pai de dois Filhos .

Nascido em Sorocaba em 18 de maio de 1959. Filho do médico Eno Lippi e da professora Volda Pedroso Lippi. Cresceu no município de Mairínque cidade que seu pai foi Vice-Prefeito. Após concluir o ensino médio em Sorocaba, em 1978. Vitor foi para a faculdade de medicina da Fundação Souza Marques, no Rio de Janeiro onde se formou médico e se especializou em dermatologia e conheceu sua esposa Denise.

Durante seu tempo como, Vito Lippi foi condecorado com diversas Honrarias, como a Medalha Brigadeiro Tobias, maior distinçao concedida pelo Comando Geral da Policia Militar de São Paulo com a Medalha Comemorativa ao Sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842 concedida pelo CPI-7/Sorocaba, e ainda com o Diploma de Amigo dos Bombeiros, conferido pelo comando do 15º Grupamento de Bombeiros de Sorocaba.

Hoje quando como Deputado Federal pelo PSDB, Lippi continua sua trajetoria politica com o mesmo vigor .

Sua atuaçao em Brasília é marcada por importantes contribuiçoes legislativa , como autoria das Leis de Semi Condutores e de informática, entre outras , que s?o fundamentais para o desenvolvimento tecnológico no Brasil.

Alem disso, Lippi é um defensor incansável de politicas que promovem a geraçao de emprego e renda, reconhecendo o valor do empreendedorismo da indústria nacional, Como Motor para o crescimento do País.

Seu compromisso com a saúde pública se reflete em sua defesa constante por melhorias no Sistema Único de Saùde (SUS) e em suas iniciativas voltadas para a modernização dos serviços Publicos. Vitor Lippi é parlamentar premiado no Ranking dos Políticos , plataforma que avalia o trabalho dos membros do Congresso Nacional. Sua experiência como médico e gestor público continua a moldar suas propostas e a orientar sua atuaçao em prol do bem-estar social.

Durante sua carreira, Lippi tem se destacado pela capacidade de unir sua formaçao médica com uma visao empreendedora, contribuindo significamente para o desenvolvimento e social do Brasil.

Seu trabalho é exemplo de como a experiencia em diferentes àreas pode ser um diferencial na construçao de Políticas Publicas eficazes e inovadoras

