Em primeiro episódio do "Troca Troca", Lucas Souza e Alicia X falam sobre liberdade sexual

Na estreia do novo programa “Troca Troca”, que foi ao ar nesta quarta-feira (07), Lucas Souza e Alicia X, antigos rivais em “A Fazenda”, discutiram sobre a liberdade sexual. O primeiro episódio contou com a participação das drags queens Halessia e Gabryell Urlan, e do psicólogo especializado em temas LGBTQIAP+, Lucas De Vito.

Alicia X, que se considera bissexual, explicou as diferenças entre bissexualidade e pansexualidade. “Bi vem da dualidade, de duas, homem e mulher. O pan já é mais sobre energia, é mais espiritual, se atrai pela pessoa independentemente da sexualidade”, comentou.

Por sua vez, Lucas Souza, que recentemente publicou uma carta aberta sobre sua orientação, compartilhou sua experiência ao se assumir como pan. “Quando tornei pública a minha orientação, eu falei sobre a bissexualidade, que era algo que a sociedade iria compreender com mais facilidade. Aí, com o passar do tempo, eu falei: vou falar sobre pansexualidade, porque é tão bom você se sentir livre, independente de ser homem, mulher, trans. É muito boa essa liberdade”, explicou.

Enquanto o especialista Lucas de Vito discutiu os preconceitos e estigmas em torno da bissexualidade. “A bissexualidade é sempre voltada para o homem. Se o homem se considera Bi, é porque ele é gay e não quer se assumir. Já a mulher, se assume Bi, é porque ela está sendo bi festinha e gosta de homens. O bi traz uma incerteza, é como se fosse uma pessoa que mostra que as coisas não são tão fáceis assim”, finalizou.

O programa semanal "Troca Troca" busca oferecer ao público uma visão abrangente e compreensiva sobre as diferentes formas de amar e se relacionar, promovendo um espaço aberto e seguro para discutir as complexidades dos relacionamentos modernos. Além das discussões, o programa apresentará quadros interativos para entretenimento dos convidados e telespectadores.