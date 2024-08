O rapper em ascensão CJota, une os amigos Mc Daniel e Veigh em seu próximo lançamento e reforça a importância de trabalhar com pessoas que além de ter admiração e serem referência, também são parceiros do dia a dia: "É uma grande satisfação para mim estar ao lado de dois amigos em uma música. A conexão, a irmandade e a coletividade entre nós são muito importantes, e é essencial continuar fortalecendo isso. Ter essas duas pessoas, de quem sou fã, fazendo parte dessa música é gratificante. Tenho certeza de que esse projeto vai dar certo.''

Além de amigos e da parceria em colaborações musicais, CJota também é empresariado por Mc Daniel. No post de anúncio do lançamento, o empresário e artista promete que caso a faixa chegue no top 1, ele pintará o cabelo de rosa, em homenagem ao amigo CJota, conhecido como ''O Menino do Cabelo Rosa'', reforçando ainda mais a conexão entre os dois.

O single ''Ela é Fútil'' faz parte do álbum de CJota e conta com um videoclipe, que será lançado nesta sexta-feira (08), às 18h.

Natural de Belo Horizonte, CJota, conhecido como o “O Menino do Cabelo Rosa”, é um artista em ascensão e uma das grandes promessas da cena urbana. O mineiro já alcança quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 26 milhões de visualizações no Youtube.



Recentemente, o artista lançou a faixa "Olho no Olho" em parceria com PH, primeiro single do próximo álbum, que já acumula 9 milhões de streams só no Spotify e 2.5M de visualizações no YouTube.