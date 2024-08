A Dra. Fabiana Pietro, dermatologista com mais de duas décadas de experiência, está à frente da clínica que leva seu nome em São Paulo, nos bairros Jardim Anália Franco e Itaim Bibi. Recentemente, há cerca de dois anos, ela expandiu seus serviços ao inaugurar a Villa Dermatto em Sorocaba, consolidando sua presença e oferecendo novas opções de tratamento na área de dermatologia estética.

Entre os tratamentos oferecidos está o Globaltox®, uma abordagem avançada da aplicação de toxina botulínica. Este método não apenas trata as rugas dinâmicas da face, mas também age sobre os músculos que puxam o rosto para baixo, prejudicando a definição facial e acelerando o envelhecimento. As injeções são aplicadas no terço superior da face, incluindo testa, rugas dos olhos, glabela e nariz, bem como no terço inferior para definir a linha da mandíbula e manter a estrutura do rosto.



O Globaltox® também é aplicado no pescoço, especificamente na região das bandas platismais, para relaxar os músculos que contribuem para a formação de rugas e flacidez. Adicionalmente, o Microtox® utiliza micro-doses de toxina botulínica ao redor dos olhos, visando tratar as rugas formadas ao sorrir de maneira precisa.



Outro tratamento disponível é o Biolurônico, que combina ácido hialurônico, vitaminas e ativos regeneradores da pele. Este coquetel melhora a hidratação, reduz rugas e poros, rejuvenescendo a pele da face, pescoço, colo e mãos. O Biolurônico complementa o efeito do Globaltox® ao estimular a regeneração cutânea por meio de sinalização química entre as células, promovendo um rejuvenescimento mais abrangente. Dra. Fabiana Pietro, com formação em Medicina, Farmácia e Bioquímica, continua a se dedicar ao avanço da dermatologia estética, oferecendo tratamentos eficazes e atualizados aos seus pacientes.