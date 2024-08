A Dompa, liderada pelo CEO Lucas Barchetta e pelo CMO Thiago Arrais, está revolucionando o mercado de sorteios no Brasil. Em um setor que movimenta cerca de R$ 220 bilhões anualmente e coloca o país como o terceiro maior consumidor de sorteios no mundo, a empresa visa regulamentar e formalizar essa atividade, oferecendo segurança e confiabilidade aos participantes.



A informalidade do mercado de sorteios no Brasil abre espaço para um projeto que democratize essas práticas e forneça canais de credibilidade. É exatamente nesse cenário que a Dompa se destaca, almejando ser a principal referência em sorteios legais no país. A empresa atua em diversas frentes, desde a criação de campanhas para empresas globais como a montadora BYD, iniciativas no mundo dos esportes envolvendo UFC e clubes de futebol e recentemente criou um novo canal para atender Influenciadores digitais a construirem suas campanhas promocionais totalmente respaldados com a legislação vigente.



Um dos pilares da Dompa é sua tecnologia proprietária, o DaaS (Draw as a Service). Este sistema não apenas facilita a realização de sorteios, mas também oferece serviços abrangentes, incluindo mídia paga, criação de regulamentos, acompanhamento, gestão de participantes e estratégias de marketing. O objetivo é tornar os sorteios acessíveis e fáceis de executar, refletindo o hábito cultural dos brasileiros de participar dessas atividades.



Como uma Martech (empresa de marketing e tecnologia), a Dompa é uma solução 360° obtendo dados e usando inteligência artificial para aprimorar continuamente seus serviços. Uma das inovações mais recentes é o desenvolvimento de uma IA treinada para monitorar redes sociais e garantir a conformidade com as regras, enviando alertas automáticos para corrigir eventuais erros dos clientes na divulgação das campanhas. Essa tecnologia é um diferencial significativo, ajudando a manter a transparência e a integridade dos sorteios.



A empresa emprega mais de oito tipos de inteligência artificial e está constantemente expandindo suas capacidades. Todos os funcionários recebem treinamento semanal em IA, evidenciando o compromisso da empresa com a inovação e a eficiência. Esse foco em tecnologia permite à Dompa escalar seus negócios de forma segura e eficaz, consolidando sua posição de liderança no mercado.



Desenvolvida ao longo de dois anos, a tecnologia DaaS é a espinha dorsal da Dompa. Este sistema exclusivo permite a escalabilidade do negócio e a transformação do setor de sorteios, oferecendo uma plataforma robusta e inteligente para a realização de sorteios transparentes e eficientes. Com essa abordagem inovadora, a Dompa está moldando o futuro dos sorteios no Brasil, tornando-os mais acessíveis, seguros e profissionais.



A Dompa, com sua visão pioneira e compromisso com a regulamentação e inovação, está não apenas formalizando um mercado anteriormente informal, mas também estabelecendo novos padrões de excelência e transparência para sorteios no Brasil.