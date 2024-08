Daniel Branco nasceu em 25 de fevereiro de 1978 na cidade de Sorocaba, São Paulo. Ele é o caçula de dois filhos de José Luiz Rodrigues Branco, médico neurocirurgião, e Ana Lúcia Miguel Ferraz Rodrigues Branco, advogada.

Amante pelos estudos cursou os ensinos fundamental e médio no Colégio Objetivo, em Sorocaba, de 1982 a 1994. Desde muito cedo sonhava em ser cirurgião plástico. Em 1996, aos 17 anos, após aprovação no vestibular, entrou para o Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, São Paulo, onde se formou no ano de 2001.



Durante todo o ano de 2002 serviu o Exército Brasileiro na Amazônia como segundo tenente médico, na cidade de Epitaciolandia, no Acre, participando de missões assistenciais à população carente da região. Após o término do serviço militar, retornou à cidade de Taubaté, onde cursou residência médica em Cirurgia Geral no Hospital Universitário de Taubaté durante os anos de 2003 e 2004.



Entre 2005 e 2008 estudou nos Serviços Integrados de Cirurgia Plástica do Hospital Ipiranga, e em 2008 conquistou o Título de Especialista em Cirurgia Plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Em 2009 realizou pós graduação pela Universidade de São Paulo em Cirurgia Craniofacial, no Hospital das Clínicas, na capital paulista.



De 2008 a 2010 trabalhou como assistente de equipe de Cirurgia Plástica no hospital Israelita Albert Einstein.

Em 2009 trabalhou no serviço de Cirurgia Plástica do hospital Regional de Sorocaba.



Casou-se com sua colega de profissão, a também cirurgiã plástica Juliana de Carvalho Contrera, com quem formou sua família e teve dois filhos, André e Olívia. Atua como cirurgião plástico na cidade de Sorocaba desde 2008, atendendo em seu consultório particular e atualmente realizando cirurgias no hospital da Unimed Sorocaba.



Atualmente realiza vários tipos de procedimentos em sua área e sempre ressalta a grande importância do Título de Especialista na hora do paciente escolher seu médico.

É um sorocabano que, na primeira oportunidade de retornar a sua terra natal, o fez, sendo esse seu maior desejo desde o dia em que saiu de sua cidade natal para estudar medicina.



Durante seus 16 anos de atividade profissional já realizou mais de 5000 procedimentos cirúrgicos, muitos deles em caráter voluntário.



Além da Medicina e da Cirurgia Plástica, cultiva também uma outra paixão: o tênis. Praticante do esporte desde os 12 anos, dedica boa parte de seu tempo livre a esse esporte. Sempre que pode, mergulha no universo do tênis, assistindo torneios pelo mundo e jogando.

Seu amor pela família é a base de tudo, e diz cada vez mais entender a importância da família na sua vida profissional.



Exerce sua profissão com muita empatia, inquestionável competência e extrema dedicação, sempre muito grato a Deus por seu talento e sua trajetória e muito grato aos seus pacientes pela confiança e pelo reconhecimento em seu trabalho.



