''Tão Feliz'' é resultado da parceria inédita de Lukinhas e Vitinho, dois nomes do pagode. A união de duas potências de gerações diferentes tem como objetivo incentivar novos nomes da indústria e enaltecer artistas consagrados.



''Participar de um projeto tão grande e com um artista do tamanho do Vitinho tem sido uma grande honra. Pra mim que estou na missão de propagar o pagode urbano, ter um artista de peso em um feat é essencial.'', conta Lukinhas.



''Essa mistura, esse Flerte que o Lukinhas faz do pagode com o R&B sempre existiu de uma forma talvez mais discreta, mas agora ele veio junto com as influências da nova geração, que são o trap, o rap, o funk mergulhando mais a fundo nisso, o que estão chamando de pagode urbano. Torço pra que mais artistas como ele surjam com personalidades marcantes e acredito muito no impulsionamento dessa nova geração.'', comenta Vitinho.

Lançado pela FM O Dia integrante do projeto “Crias da Pagodeira”, o single chegou hoje (2) às principais plataformas digitais de música.

Reunindo os perfis da FM O Dia, Pagodeira, Vitinho e Lukinhas, nos aproximamos de 1.5 milhão de ouvintes mensais só no Spotify.

O EP “Crias da Pagodeira” conta com produção musical de Suel e Allan Lima, que também assinam a composição de diversas faixas do projeto. O álbum busca unir artistas que estão em início de carreira no segmento com nomes que já conquistaram visibilidade no mercado.