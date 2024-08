Nesta quinta-feira (01), Kéfera Buchmann inspirou seus seguidores ao exibir um comparativo de sua transformação física. A atriz surpreendeu ao revelar seu progresso após um período de dedicação à musculação e a um estilo de vida saudável.

Kéfera, conhecida por seu compromisso com a dieta e o exercício físico, compartilhou em seus Stories do Instagram uma foto que mostra sua condição anterior, destacando seu antes e depois. A imagem, que inicialmente apresenta suas pernas visivelmente flácidas e com celulite, foi seguida por uma postagem onde a influenciadora elogia as melhorias.

Na foto mais recente, Kéfera, que havia postado anteriormente uma imagem de si mesma acima do peso, exibiu suas pernas com muito mais firmeza e menos celulite. Na legenda, ela expressou seu orgulho pela evolução: "Em abril do ano passado não tinha nada disso! too muito orgulhosa da minha evolução!!!"